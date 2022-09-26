Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин

13.47 Среда, 28 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во Франции с 2023 года препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех женщин. Об этом в интервью газете 20 Minutes заявил министр здравоохранения Франции Франсуа Браун.

Сейчас средства экстренной контрацепции во Франции бесплатно доступны для несовершеннолетних. Также такие препараты бесплатно могут получить женщины до 26 лет, но только по рецепту.

Со следующего года препараты будут доступны бесплатно всем женщинам без ограничений.

«Есть две вещи, которые представляют для меня проблему: рост инфекций, передающихся половым путем, а также проблема доступности средств экстренной контрацепции», — сказал министр.

По его словам, Франция отстает от соседних стран в плане финансирования программ профилактики ИППП. Он заявил, что в следующем году будет принят ряд поправок в закон о социальном обеспечении.

Поправки в частности предполагают, что скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан страны младше 26 лет.

Браун был назначен министром здравоохранения и профилактики в этом году.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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