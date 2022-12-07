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МЧС: в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб как минимум один человек
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В результате крупного пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб как минимум один человек, пишут РИА Новости со ссылкой на подмосковное ГУ МЧС.
По предварительной информации, это охранник здания.
К 08.25 пожар был локализован на площади 7000 кв.м.
ТЦ «Мега Химки» по адресу Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 загорелся утром 9 декабря. В соцсетях очевидцы вкладывают видео с мощным взрывом в торговом центре, после которого начался пожар.
По предварительным данным, причиной пожара в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию. Ранее в экстренных службах в качестве одной из версий называли поджог.
По предварительной информации, это охранник здания.
К 08.25 пожар был локализован на площади 7000 кв.м.
ТЦ «Мега Химки» по адресу Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 загорелся утром 9 декабря. В соцсетях очевидцы вкладывают видео с мощным взрывом в торговом центре, после которого начался пожар.
По предварительным данным, причиной пожара в гипермаркете OBI стали сварочные работы в пристройке к зданию. Ранее в экстренных службах в качестве одной из версий называли поджог.
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