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В Московской области крупный пожар в ТЦ «Мега Химки»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Московской области горит ТЦ «Мега Химки». По данным МЧС, площадь пожара достигла 18 тысяч метров.
Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, от здания остались только несущие конструкции каркаса. По предварительной версии, пожар начался на складе магазина. В здании начали взрываться аэрозоли и банки с красками, пишут СМИ.
По данным МЧС, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.
«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — сообщили в МЧС.
Рассматриваются различные причины пожара, в том числе поджог.
Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, от здания остались только несущие конструкции каркаса. По предварительной версии, пожар начался на складе магазина. В здании начали взрываться аэрозоли и банки с красками, пишут СМИ.
По данным МЧС, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.
«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — сообщили в МЧС.
Рассматриваются различные причины пожара, в том числе поджог.
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