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Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения в России смертной казни, пишут РИА Новости.
По его словам, существуют два основания:
- «если опасность тягчайших преступлений зашкаливает»;
- «или в военное время».
При этом он уточнил, что не говорил о немедленном возврате смертной казни, однако допустил, что это «возможно при весомых основаниях, без изменения Конституции».
Напомним, в конце марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также высказывался о возвращении смертной казни в России. По его мнению, «если все будет спокойно», правовые позиции в стране останутся такими же, как и прежде, но при этом он уточнил, что «правовые позиции не вечны и могут быть пересмотрены».
Он отмечал, что «ограничений для возвращения смертной казни в России нет». После приостановки членства России в Совете Европы, по его словам, у России появилась возможность «восстановить ряд важных институтов», например, смертную казнь для опаснейших преступников.
Добавим, что о смертной казни в России в интервью «Вечерним ведомостям» рассказывала профессор Тамара Морщакова, которая в 1996 году, когда государство вступило в Совет Европы, была заместителем председателя Конституционного Суда.
По его словам, существуют два основания:
- «если опасность тягчайших преступлений зашкаливает»;
- «или в военное время».
При этом он уточнил, что не говорил о немедленном возврате смертной казни, однако допустил, что это «возможно при весомых основаниях, без изменения Конституции».
Напомним, в конце марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также высказывался о возвращении смертной казни в России. По его мнению, «если все будет спокойно», правовые позиции в стране останутся такими же, как и прежде, но при этом он уточнил, что «правовые позиции не вечны и могут быть пересмотрены».
Он отмечал, что «ограничений для возвращения смертной казни в России нет». После приостановки членства России в Совете Европы, по его словам, у России появилась возможность «восстановить ряд важных институтов», например, смертную казнь для опаснейших преступников.
Добавим, что о смертной казни в России в интервью «Вечерним ведомостям» рассказывала профессор Тамара Морщакова, которая в 1996 году, когда государство вступило в Совет Европы, была заместителем председателя Конституционного Суда.
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