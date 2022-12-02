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Житель Удмуртии, избивавший своих маленьких сыновей, приговорен к обязательным работам
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Удмуртии мировой суд Красногорского района вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который избивал своих маленьких сыновей (четырех и пяти лет).
«В период с июля по сентябрь 2022 года он наносил удары кулаком, пластиковым веником по голове сыновьям, бросил 4-летнего сына об спинку кровати, наносил детям удары ногой по ягодицам, причиняя малолетним сыновьям физическую боль», — сообщает региональная прокуратура, добавив, что обвиняемый наносил побои «по незначительному поводу». При этом он систематически употреблял алкоголь и устраивал дома скандалы.
Отец признан виновным по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ», — сообщила прокуратура.
Напомним, в ноябре житель Амурской области, державший свою 15-летнюю дочь на цепи, получил год условно.
В сентябре в Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии.
«В период с июля по сентябрь 2022 года он наносил удары кулаком, пластиковым веником по голове сыновьям, бросил 4-летнего сына об спинку кровати, наносил детям удары ногой по ягодицам, причиняя малолетним сыновьям физическую боль», — сообщает региональная прокуратура, добавив, что обвиняемый наносил побои «по незначительному поводу». При этом он систематически употреблял алкоголь и устраивал дома скандалы.
Отец признан виновным по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ», — сообщила прокуратура.
Напомним, в ноябре житель Амурской области, державший свою 15-летнюю дочь на цепи, получил год условно.
В сентябре в Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии.
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