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В Минздраве опровергают данные о включении РФ в топ стран по распространению ВИЧ
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минздрав РФ опубликовал официальное заявление, в котором опровергает информацию о включении России в топ-5 стран по темпам распространения ВИЧ.
«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — говорится в заявлении.
В ведомстве утверждают, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: «на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом». «Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения», — заявили в министерстве.
В Минздраве утверждают, что данные, на которые ссылается автор первоисточника, «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений». В ведомстве подчеркивают, что «эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России».
Кроме того, Минздрав утверждает, что в РФ «один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны». Это позволяет выявлять больных на ранних стадиях заболевания.
«В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их "накоплению" в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер. По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851754 человека, что составляет около 0,58 % населения страны», — сообщает Минздрав, добавив, что сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции широко доступны и официально публикуются.
«Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, всё чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране <...> Мы регулярно сталкиваемся с активным информационным противодействием», — сообщает министерство.
Напомним, накануне был опубликован доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Из него следует, что по итогам 2021 года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.
«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — говорится в заявлении.
В ведомстве утверждают, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: «на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0% в 2021 году по сравнению с 2020 годом». «Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения», — заявили в министерстве.
В Минздраве утверждают, что данные, на которые ссылается автор первоисточника, «произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений». В ведомстве подчеркивают, что «эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России».
Кроме того, Минздрав утверждает, что в РФ «один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны». Это позволяет выявлять больных на ранних стадиях заболевания.
«В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их "накоплению" в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер. По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851754 человека, что составляет около 0,58 % населения страны», — сообщает Минздрав, добавив, что сведения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции широко доступны и официально публикуются.
«Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, всё чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране <...> Мы регулярно сталкиваемся с активным информационным противодействием», — сообщает министерство.
Напомним, накануне был опубликован доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Из него следует, что по итогам 2021 года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.
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