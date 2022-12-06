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Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
По итогам 2021 года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это следует из нового доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
По данным организаций, всего в мире зафиксировано 1,5 млн заражений за прошлый год.
Южная Африка (14% всех новых случаев);
Мозамбик (6,5%);
Нигерия (4,9%);
Индия (4,2%);
Россия (3,9%).
В докладе отмечается, что в прошлом году многие страны сообщили об увеличении числа людей с впервые диагностированным ВИЧ (по сравнению с 2020 годом). Тем не менее, число диагнозов по-прежнему на 24% меньше, чем в 2019 году, уточняют эксперты.
Между тем в Минздраве РФ ранее сообщали, что заболеваемость ВИЧ в России снижается.
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