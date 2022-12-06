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В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины среди восьмиклассников
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Нижневартовске уволена директор школы, в которой на этой неделе произошла поножовщина среди детей, пишут РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
При этом информацию про увольнение классного руководителя в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.
Напомним, 6 декабря около 8.00 между учащимися 8 класса СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один нанес другому ножевые ранения. Пострадавший ученик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Нападавший также был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
В региональном СК сообщали, что ссора между одноклассниками произошла «на фоне давнего конфликта».
Было возбуждено два уголовных дела — по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.
При этом информацию про увольнение классного руководителя в пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили.
Напомним, 6 декабря около 8.00 между учащимися 8 класса СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один нанес другому ножевые ранения. Пострадавший ученик был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Нападавший также был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
В региональном СК сообщали, что ссора между одноклассниками произошла «на фоне давнего конфликта».
Было возбуждено два уголовных дела — по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.
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