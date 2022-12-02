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В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Нижневартовске ученик 8 класса ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщает телеграм-канал мэрии.
«6 декабря около 8.00 между учащимися 8 класса СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», — сообщили в администрации.
На месте ЧП находится председатель комиссии по делам несовершеннолетних. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Занятия в школе отменили.
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