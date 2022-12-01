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Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома.
«Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет», — написал Старовойт.
Накануне глава региона сообщил об атаке беспилотника недалеко от аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель.
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