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Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника недалеко от аэродрома.
«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал Старовойт в телеграм-канале.
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