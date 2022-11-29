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Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что разыскиваемый со вчерашнего дня вооруженный мужчина задержан.
«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал Голубев в телеграм-канале.
Напомним, по данным правоохранителей, 6 декабря в районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, сообщали в главке. Он госпитализирован.
Администрация Новошахтинска попросила жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях.
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