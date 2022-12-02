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В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске.
«Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по г. Новошахтинску», — сообщили в региональном главке.
По данным правоохранителей, преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде Новошахтинска. Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, сообщили в главке.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Администрация Новошахтинска опубликовала обращение к жителям, в котором просит покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вооруженный пулеметом мужчина в камуфляже обстрелял полицейских. По данным телеграм-канала Baza, в Новошахтинске закрывают детские сады, а также выезды из города.
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