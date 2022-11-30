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СМИ: в Новошахтинске ищут вооруженного мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Новошахтинске Ростовской области вооруженный мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.
Один полицейский ранен. Злоумышленника ищут.
Местные каналы пишут, что мужчина вооружен пулеметом.
По данным телеграм-канала Baza, в Новошахтинске закрывают детские сады, а также выезды из города. Жителей просят без необходимости не выходить на улицу.
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