В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Воронежской области в жилом доме взорвался газовый баллон, есть пострадавший.
«В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший — в средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщила пресс-служба регионального правительства.
Власти региона подчеркивают, что «причина ЧП исключительно в бытовой плоскости».
«Власти держат ситуацию на контроле, в том числе и по остальным жителям этого дома, им будет оказана вся необходимая поддержка», — сообщили в пресс-службе.
Это четвертое ЧП с газом в России за сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
05 декабря 2022
05 декабря 2022
Из горящего дома в Ирбите пожарные спасли восемь человек
01 декабря 2022
01 декабря 2022
В результате пожара в посёлке Шиловка пострадал человек
27 ноября 2022
27 ноября 2022
Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
03 декабря 2022
03 декабря 2022