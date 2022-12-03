Сахалинское информагентство Сах.ком после блокировки объявило о своем закрытии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Сахалинское информагентство Сах.ком после очередной блокировки объявило о своем закрытии.
«Информационное агентство Сах.ком прекращает свое существование. Это сложное решение было принято в непростое время. Но дальше, в условиях постоянных блокировок, продолжать журналистскую деятельность, писать о событиях в регионе и в стране становится не только сложно, но и опасно», — говорится в заявлении редакции.
Накануне издание сообщило, что их сайт снова заблокирован Роскомнадзором. «На этот раз под ограничения попали все проекты компании — от главной страницы до погоды и от новостей до билетов», — заявили журналисты 4 декабря, добавив, что редакция «работает над восстановлением работоспособности».
Агентство было основано в 1999 году. «За 23 года работы мы написали 230 043 новости. Помогли тысячам жителей Сахалинской области решить их проблемы, наверное, во всех сферах — от ЖКХ до возобновления незаконно закрытых уголовных дел. Собрали многие миллионы рублей на лечение больных детей. Рассказали, как работают многие производства и учреждения. Освещали происшествия, праздники, политическую жизнь региона», — говорится в заявлении.
На телеграм-канал агентства подписаны более 57 000 пользователей.
Одна из последних резонансных публикаций редакции связана с крупной забастовкой рабочих на газоконденсатном месторождении. Прокуратура Сахалинской области после этого материала объявила о проверке.
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