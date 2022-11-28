На Сахалине прокуратура проверяет сообщения о забастовке полутора тысяч рабочих

12.16 Пятница, 2 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости


Прокуратура Сахалинской области проверяет сообщения о крупной забастовке рабочих на газоконденсатном месторождении.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на Киринском газоконденсатном месторождении (ГКМ) рабочие проводят забастовку. По данным ИА Сах.ком, более полутора тысяч человек отложили свои задачи из-за того, что им «уже продолжительное время не платят зарплату».

Издание ссылается на работников, в том числе бывших, которые не получили расчет. На прошлой неделе работникам пришел аванс за октябрь, аванса и зарплаты за ноябрь не было до сих пор, утверждают источники издания. По данным СМИ, финансовые проблемы у работодателя начались в сентябре.

Агентство обращает внимание на то, что множество жалоб было оставлено в группе компании в ВК, «но недавно ее заблокировали».

Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по публикации в СМИ. «Прокуратуре Ногликского района поручено дать оценку соблюдению трудовых прав работников ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», зарегистрированного в г. Солнечногорск Московской области, обособленное подразделение которого расположено в пгт. Ноглики. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, в том числе, в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, обеспечения безопасных условий труда», — сообщили в ведомстве.

Прокурор Ногликского района выехала на место для проведения проверки.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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