Кудрин объявил, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что принял предложение Яндекса стать советником.
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин в телеграм-канале.
Он добавил, что одна из главных задач – «помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».
Напомним, 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты.
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