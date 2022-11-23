Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты

12.33 Среда, 30 ноября 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0


Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности Председателя Счётной палаты Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко «косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс"», пишут РИА Новости. По данным издания, она «выразила надежду, что заявления Совета Федерации теперь будут чаще попадать в топ поисковика».

Ранее стало известно, что Совфед получил представление президента об отставке Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты.

Позже Кудрин сообщил, что подал соответствующее заявление президенту.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал политик.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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