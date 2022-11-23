Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности Председателя Счётной палаты Российской Федерации.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Совфеда.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко «косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс"», пишут РИА Новости. По данным издания, она «выразила надежду, что заявления Совета Федерации теперь будут чаще попадать в топ поисковика».
Ранее стало известно, что Совфед получил представление президента об отставке Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты.
Позже Кудрин сообщил, что подал соответствующее заявление президенту.
«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал политик.
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