Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин высказался о зависимости страны от иностранной приборной базы.
По словам президента, такая зависимость в России «большая, а по некоторым направлениям до 90%», пишут РИА Новости.
В четверг в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых учёных и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.
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