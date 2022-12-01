Путин: в РФ зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%

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Президент РФ Путин высказался о зависимости страны от иностранной приборной базы.По словам президента, такая зависимость в России «большая, а по некоторым направлениям до 90%», пишут РИА Новости.В четверг в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи Путин проводит встречу с участниками II Конгресса молодых учёных и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.