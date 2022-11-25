МЧС Армении: погибшие в авиакатастрофе пилоты были гражданами РФ
Россия и мир
Фото: сайт МЧС Армении
При крушении самолета В55 в Армении погибли два пилота, оба были гражданами России, сообщили в МЧС республики.
По уточненной информации ведомства, самолет B55 следовал из Еревана в Астрахань. Он разбился и загорелся возле песчаной шахты в селе Джрабер.
На месте были обнаружены обгоревшие тела двух пилотов (А. П., 1979 г. р. и В. Р., 1983 г. р., граждане РФ), сообщили в ведомстве.
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