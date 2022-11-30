Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Спецслужбы Испании обнаружили четвертый пакет со взрывчаткой, пишет El Mundo.
Пакет был отправлен в Минобороны. По данным издания, это «зажигательное невзрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску». Пакет был отправлен из Испании, уточняет издание.
Сегодня утром пакет со взрывчаткой получили на военной авиабазе в Мадриде. Вчера две похожие посылки пришли в посольство Украины и в компанию в Сарагосе.
Полиция предположила, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки, пишет издание.
Обновлено. Испанская полиция обнаружила еще один пакет, как сообщается, адресованный премьеру страны. Предположительно, в пакете также находится взрывчатка, пишут СМИ.
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