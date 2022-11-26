СМИ: на авиабазе в Мадриде обнаружена новая посылка с взрывчаткой
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде обнаружена еще одна посылка с взрывчаткой, пишет El Mundo.
По данным издания, посылка стала третьей за последние два дня — вчера подобные были обнаружены в посольстве Украины в Мадриде и в компании в Сарагосе, которая производит военную технику.
Агенты службы безопасности на авиабазе Торрехон-де-Ардос обнаружили подозрительную посылку сегодня утром. Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт между 3:00 и 4:00 утра. После рентгеновского анализа было установлено, что посылка может содержать какой-то механизм внутри. Полиция выдвинулась на авиабазу, чтобы обезопасить территорию. По данным Минобороны, обошлось без жертв и материального ущерба.
Сейчас специалисты устанавливают, откуда была отправлена посылка.
Вчера утром подобный конверт получили в посольстве Украины в Мадриде. По данным издания, это был картонный конверт размером с книгу, адрес получателя был написан от руки на испанском языке. Подозрительный пакет вскрыл охранник посольства в саду, где никого не было. Когда он открыл пакет, внутри что-то щелкнуло. Охранник в этот момент выбросил пакет в сторону, произошел взрыв. Сотрудник получил легкие ранения.
Позже похожий пакет получила компания в Сарагосе, которая производит военную технику.
Полиция опасается, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки, пишет издание.
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