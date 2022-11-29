В Перми скончался один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми скончался, врачи не смогли ему помочь.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в краевом Минздраве.
Двое других пострадавших находятся в ожоговом отделении.
Ранее стало известно о пожаре на территории Пермской ТЭЦ-9, горела кровля турбинного цеха.
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