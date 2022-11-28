МЧС: в Перми тушат пожар на территории ТЭЦ-9
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
На территории Пермской ТЭЦ-9 горит кровля цеха, сообщили в региональном управлении МЧС.
К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 79 человек личного состава и 23 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило в 12 час. 58 мин. (мст). Приблизительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС, однако источники РИА Новости в областном Минздраве утверждают, что при пожаре пострадали два человека, им оказывают помощь.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео очевидцев с черным дымом над ТЭЦ.
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