В Иркутской области задержан глава поселения, в котором жители остались без отопления в морозы
Россия и мир
Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Иркутской области
В Иркутской области задержан глава Артёмовского муниципального образования, в котором жители остались без отопления в морозы.
По данным СК, глава задержан в рамках уголовного дела (было возбуждено по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В администрации Артёмовского прошли обыски, изъята необходимая документация.
Теплоснабжение в поселке до сих пор не восстановлено, сообщили в СК.
26 ноября в Артемовском Бодайбинского района произошла коммунальная авария. В результате 13 жилых домов остались без отопления. Был введен режим ЧС. Для жителей подготовили пункты временного размещения.
В Иркутской области, по данным синоптиков, действует антициклон. На севере температура упала ниже 40 градусов. В поселке Артемовский 30 ноября -32.
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