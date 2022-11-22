В Иркутской области люди остались без отопления в морозы, введен режим ЧС
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Иркутской области ввели режим ЧС после аварии, которая оставила поселок без отопления.
В поселке Артёмовский Бодайбинского района произошли прорывы на водоводе, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
«Из-за этого 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе 8 детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС. Работают инженерные бригады», — сообщил губернатор.
Для жителей готовят пункты временного размещения.
В Иркутской области, по данным синоптиков, действует антициклон. На севере температура упала ниже 40 градусов. В поселке Артемовский в понедельник -33.
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