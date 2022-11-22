Более 45 процентов жителей России поставили прививки от гриппа и ОРВИ

«На сегодняшний день привито более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% от численности населения страны. В этой связи Главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - «Артек» и «Орленок»», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Алиса Левина © Вечерние ведомости