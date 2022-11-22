Более 45 процентов жителей России поставили прививки от гриппа и ОРВИ
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Роспотребнадзоре рассказали, что в ходе прививочной кампании прививки от вирусов гриппа и ОРВИ поставили более 66,5 миллионов человек. Это 45,5% всех жителей России.
«На сегодняшний день привито более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% от численности населения страны. В этой связи Главный санитарный врач РФ потребовала от регионов, где вакцинация отстает от сроков, завершить работу до 5 декабря. Управлениям Роспотребнадзора поручено взять на особый контроль детские оздоровительные учреждения, в первую очередь - «Артек» и «Орленок»», - рассказали в Роспотребнадзоре.
Напомним, сегодня также стало известно, что вирус свиного гриппа обнаружен уже в 55 регионах России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Салде частично вернули масочный режим
22 ноября 2022
22 ноября 2022
Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ
25 ноября 2022
25 ноября 2022
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
22 ноября 2022
22 ноября 2022
В Свердловской области стало на 12 миллиардеров больше
25 ноября 2022
25 ноября 2022