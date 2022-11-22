Свиной грипп обнаружен уже в 55 регионах России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За последнюю неделю общая заболеваемость ОРВИ в России выросла на 18,5% (по сравнению с предыдущей неделей). Об этом заявили в ходе совещаний федерального Роспотребнадзора с территориальными отделениями.Сообщается, что в 43 регионах показатели заболеваемости превышают среднероссийские. Также на заседании озвучено, что свиной грипп выявлен уже в 55 регионах.«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%). Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 55 субъектах РФ», – указано в официальном сообщении Роспотребнадзора по итогам совещания в ведомстве.