В Новосибирске 14 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Дзержинском районе Новосибирска почти 14 тысяч человек провели минувшую ночь без отопления из-за аварии на теплотрассе.
По данным регионального МЧС, под отключение теплоснабжения попали 162 объекта инфраструктуры.
«Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает 13 947 человек, пять детских садов, четыре медучреждения (в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов – он обеспечен обогревателями)», — сообщили накануне вечером в ведомстве.
По оперативным данным, причиной отключения отопления и горячей воды стал дефект на теплотрассе. Повреждение возникло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров по улице Королева.
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об устранении аварии в 10 утра 29 ноября. Сейчас в жилых домах и социальных объектах постепенно включают отопление.
В Новосибирске минувшей ночью температура опускалась до -27.
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