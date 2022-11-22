Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул свой пост
Россия и мир
Фото: сайт администрации Махачкалы
Мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул свой пост, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Сообщается, что Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы.
В соцсетях Дадаева, а также на официальном сайте администрации Махачкалы такой информации пока нет.
В телеграм-канале Дадаева сегодня были опубликованы два поста — о смерти ветерана ВОВ, а также пост с предложением к подписчикам по всем беспокоящим вопросам оставлять обращения в комментариях.
Дадаев стал мэром Махачкалы в январе 2019 года.
Также сегодня стало известно, что глава Ульяновска Вавилин ушел в отставку.
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