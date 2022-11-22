Глава Ульяновска Вавилин объявил об отставке в связи с уходом в ОПК
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Дмитрия Вавилина
Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин ушел в отставку.
«Сегодня подаю заявление в Ульяновскую Городскую Думу об отставке с поста главы города», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, решение для него было непростым. Новое место работы связано с ОПК (какое именно — не уточняется).
«Перед российской промышленностью стоят большие задачи. Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно. Поэтому после раздумий все же принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе», — написал Вавилин, добавив, что эта сфера ему близка и что в условиях дефицита инженерных кадров он «намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса».
По его словам, сейчас промышленные предприятия функционируют в две смены и переходят на трехсменный режим, «поэтому работы будет много».
Вавилин трудовую деятельность начинал с должности инженера на Ульяновском автомобильном заводе. Стал мэром Ульяновска 21 июня 2021 года. 28 ноября у него день рождения, ему исполнился 41 год.
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