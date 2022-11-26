СМИ: в Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Монако потерпел крушение вертолет, направлявшийся из Швейцарии. По данным Monaco Daily News, на борту находился предприниматель из России Вячеслав Таран.
Он, а также пилот, погибли, пишет издание со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году. Сейчас группа компаний работает под брендом Libertex Group. Международный бренд на рынке онлайн-инвестиций и трейдинга представлен в разных странах мира, в ГК более 700 сотрудников.
Таран в последние годы жил в Монако.
Добавим, что накануне в Тверской области при крушении вертолета погибли два человека.
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