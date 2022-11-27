В Тверской области при крушении вертолета погибли пилот и пассажир, СК начал проверку
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Тверской области.
По данным СК, вечером 27 ноября вблизи деревни Вязовец Тверской области потерпело крушение воздушное судно «Robinson R66» с находящимся на нем пилотом 1968 г.р., и пассажиром 1975 г.р.. От полученных травм оба скончались на месте, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Причина крушения пока не установлена.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».