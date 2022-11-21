Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
Россия и мир
Фото: кадр из видео Лейлы
Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции, ее везут в безопасное место, сообщают правозащитники.
По данным активистов группы «Марем», которые помогают попавшим в кризисные ситуации, Лейлу всё ещё разыскивают её родные и ей по-прежнему угрожает опасность.
Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая ранее сбежала от своей семьи из Назрани. В видеообращении она говорила, что родственники применяют физическое насилие, заставляют употреблять таблетки и лечат от «атеизма». Она обратилась к правозащитникам и попросила не выдавать ее семье. По ее словам, она добровольно ушла из семьи 14 ноября.
Наш источник сообщил, что перед задержанием девушку караулили у подъезда некие молодые люди. Позже стало известно, что ее обвиняют по статье о краже, якобы она украла деньги и золотые украшения на 75 тысяч рублей (есть предположение, что заявление написали ее родственники).
При этом сама Лейла уверена, что таким образом её пытаются вернуть к семье в Назрань.
Владислав Хорев, программист, автор игры «Побег в Москву», который помог ей в Питере, также был задержан в Санкт-Петербурге. По его словам, его пытались обвинить в «пособничестве» за то, что он якобы укрывал преступницу.
Сейчас он тоже на свободе.
Комментарий Владислава Хорева:
«Спасибо большое всем кто помогал, всем, кто был возле отдела полиции, всем кто писал об этой истории и распространял информацию. Спасибо адвокатам. Отдельное спасибо за помощь Ярославу и его другу Вадиму, спасибо также моему другу Абдилу. Благодаря всем вам Лейла сейчас жива и находится на свободе. Помните — ночь темнее всего перед самым рассветом. Когда вам кажется, что уже конец, что ситуация хуже некуда — продолжайте бороться за правое дело. Вполне возможно, что именно ваши действия изменят ситуацию к лучшему».
«Спасибо большое всем кто помогал, всем, кто был возле отдела полиции, всем кто писал об этой истории и распространял информацию. Спасибо адвокатам. Отдельное спасибо за помощь Ярославу и его другу Вадиму, спасибо также моему другу Абдилу. Благодаря всем вам Лейла сейчас жива и находится на свободе. Помните — ночь темнее всего перед самым рассветом. Когда вам кажется, что уже конец, что ситуация хуже некуда — продолжайте бороться за правое дело. Вполне возможно, что именно ваши действия изменят ситуацию к лучшему».
Напомним, ранее Владислав Хорев уже спасал девушку из Тюмени Милану Магомедову, чью историю «Вечерние ведомости» рассказывали подробно.
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