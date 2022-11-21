Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции

Комментарий Владислава Хорева:



«Спасибо большое всем кто помогал, всем, кто был возле отдела полиции, всем кто писал об этой истории и распространял информацию. Спасибо адвокатам. Отдельное спасибо за помощь Ярославу и его другу Вадиму, спасибо также моему другу Абдилу. Благодаря всем вам Лейла сейчас жива и находится на свободе. Помните — ночь темнее всего перед самым рассветом. Когда вам кажется, что уже конец, что ситуация хуже некуда — продолжайте бороться за правое дело. Вполне возможно, что именно ваши действия изменят ситуацию к лучшему».

Аля Трынова © Вечерние ведомости