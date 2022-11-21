Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции

14.56 Четверг, 24 ноября 2022
Россия и мир
Фото: кадр из видео Лейлы


Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции, ее везут в безопасное место, сообщают правозащитники.

По данным активистов группы «Марем», которые помогают попавшим в кризисные ситуации, Лейлу всё ещё разыскивают её родные и ей по-прежнему угрожает опасность.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая ранее сбежала от своей семьи из Назрани. В видеообращении она говорила, что родственники применяют физическое насилие, заставляют употреблять таблетки и лечат от «атеизма». Она обратилась к правозащитникам и попросила не выдавать ее семье. По ее словам, она добровольно ушла из семьи 14 ноября.

Наш источник сообщил, что перед задержанием девушку караулили у подъезда некие молодые люди. Позже стало известно, что ее обвиняют по статье о краже, якобы она украла деньги и золотые украшения на 75 тысяч рублей (есть предположение, что заявление написали ее родственники).

При этом сама Лейла уверена, что таким образом её пытаются вернуть к семье в Назрань.

Владислав Хорев, программист, автор игры «Побег в Москву», который помог ей в Питере, также был задержан в Санкт-Петербурге. По его словам, его пытались обвинить в «пособничестве» за то, что он якобы укрывал преступницу.

Сейчас он тоже на свободе.

Комментарий Владислава Хорева:

«Спасибо большое всем кто помогал, всем, кто был возле отдела полиции, всем кто писал об этой истории и распространял информацию. Спасибо адвокатам. Отдельное спасибо за помощь Ярославу и его другу Вадиму, спасибо также моему другу Абдилу. Благодаря всем вам Лейла сейчас жива и находится на свободе. Помните — ночь темнее всего перед самым рассветом. Когда вам кажется, что уже конец, что ситуация хуже некуда — продолжайте бороться за правое дело. Вполне возможно, что именно ваши действия изменят ситуацию к лучшему».


Напомним, ранее Владислав Хорев уже спасал девушку из Тюмени Милану Магомедову, чью историю «Вечерние ведомости» рассказывали подробно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Среднеуральске на пешеходном переходе «Subaru» сбил 16-летнюю девушку
21 ноября 2022
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022
В Нижней Туре задержали напавшего с ножом на девушку рецидивиста
22 ноября 2022
Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой
18 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
14:54 Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
14:21 Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
13:59 Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
13:22 Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
13:05 При строительстве деревянных жилых домов можно будет получить субсидию
12:59 Ученые Пермского Политеха предложили новый способ оценить размер техногенных трещин в нефтеносных слоях
12:54 С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
12:45 В воскресенье «Горьковка» приглашает на Рождественский мастер-класс и выставку о маме
12:28 Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
12:07 В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
11:31 В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его
11:04 В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
10:51 В Прикамье в целях взыскания убытков от пожара судебные приставы арестовали 3-этажное здание
10:27 В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
10:02 К свердловскому омбудсмену поступило более 10 тысяч обращений, связанных с мобилизацией
09:25 Уральцы задолжали «НТЭСК» за электроэнергию 212 миллионов рублей
20:28 Празднование дня рождения тагильчанин отметил убийством сожительницы
20:00 81-летняя екатеринбургская активистка станет одной из героев документального фильма
19:36 Осуждён подельник бывшего начальника управления культуры Полевского городского округа
18:56 Шедевр советской анимации станет спектаклем в Водонапорной башне Екатеринбурга
18:22 Посетитель воткнул нож в спину работнице магазина в Нижней Туре
17:57 Свердловских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за снегопада
17:25 Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга после проверки бюджетных трат
16:54 Всероссийский детский теннисный турнир «Шаг в будущее» стартовал в Балтыме
Все новости
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
09:57 В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
18:23 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
17:55 В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани
15:38 Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом
14:09 СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
13:42 В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
13:26 На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
12:35 В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
11:56 В центре Саранска загорелся пассажирский автобус
11:07 В Иерусалиме прогремели два взрыва, власти предполагают теракт
10:15 В США произошла стрельба в магазине Walmart, есть погибшие
09:56 В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек
16:35 Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
15:37 Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
15:31 Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
14:56 Саратовский губернатор объявил выговор замглавы Минтранса после того, как попал в пробку
14:02 Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову*
13:44 ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались за помощью к психотерапевтам и психоаналитикам
13:11 В Удмуртии учительница гимназии заставляла детей бить одноклассника веткой и ставила его на горох
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK