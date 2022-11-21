В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая, по информации «Вечерних ведомостей», ранее сбежала от своей семьи из Назрани, где к ней применяли физическое насилие.Наш источник сообщает, что девушку караулили у подъезда некие молодые люди. Затем ее задержала полиция и привезла в отдел. Её хотят обвинить по статье 158 УК РФ (Кража).По словам нашего источника, выяснилось, что на девушку подали в розыск как на преступницу. При этом она сама уверена, что таким образом её пытаются вернуть к семье в Назрань.По нашей информации, девушка сбежала от своих родных, так как к ней могло применяться физическое насилие. Когда она услышала родную речь из окна, она позвонила в полицию, человеку, который ей помогает в Петербурге, и своему адвокату.В отдел полиции приехал адвокат Александр Передрук.