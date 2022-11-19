СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
СМИ Иерусалима сообщают новые подробности об утренних взрывах.
По данным «Иерусалим Пост», были взорваны бомбы, начиненные гвоздями и болтами. Сообщается, что бомбы были приведены в действие дистанционно.
Поступает противоречивая информация о количестве пострадавших. По одним данным, число раненых возросло до 19, по другой информации — до 22. Сообщается об одном погибшем. По данным «Иерусалим Пост», речь идет о подростке.
Также издание пишет, что в результате взрыва бомбы была ранена 18-летняя дочь обозревателя и известного педагога, семья переехала в Израиль из США восемь лет назад. Девушка получила легкие ранения.
Телеканал i24news сообщил, что в связи со взрывами были задержаны трое палестинцев.
Полиция по всей стране приведена в состояние повышенной готовности.
В Иерусалиме в среду утром прогремели два взрыва. Первый — на автобусной остановке недалеко от центрального автовокзала. Вскоре поступило сообщение о втором взрыве — в автобусе, который, как пишут СМИ, находился неподалеку.
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