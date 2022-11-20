В Иерусалиме прогремели два взрыва, власти предполагают теракт
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Иерусалиме в среду утром прогремели два взрыва.
Первый — на автобусной остановке недалеко от центрального автовокзала, местные СМИ сообщают о семи раненых, их доставили в больницы. Два человека в критическом состоянии.
Вскоре поступило сообщение о втором взрыве — в автобусе, который, как пишут СМИ, находился неподалеку. Сообщается, что два человека получили легкие ранения. Информация уточняется.
Пока неясно, связаны ли оба ЧП. По данным издания «Иерусалим Пост», полиция рассматривает версию теракта.
Местные СМИ предполагают, что причиной взрыва могло стать устройство на мотоцикле, который был припаркован рядом с автобусной остановкой.
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