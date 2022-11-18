В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошел пожар.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, огонь удалось оперативно потушить. Площадь и причины возгорания устанавливаются.
Сегодня также произошел крупный пожар в подмосковном Солнечногорске, там горел хостел. Около 200 человек были эвакуированы.
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