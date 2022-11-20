В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В подмосковном Солнечногорске горит хостел. Экстренные службы сообщают, что загорелась кровля здания.
Людей экстренно эвакуировали.
Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
Хостел расположен на улице Аэропортовская в деревне Дубровки.
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