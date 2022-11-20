В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В подмосковном Солнечногорске горит хостел. Экстренные службы сообщают, что загорелась кровля здания.Людей экстренно эвакуировали.Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.Хостел расположен на улице Аэропортовская в деревне Дубровки.