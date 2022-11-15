Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино погибла женщина.
«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, дневной обстрел пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн». Пострадавших среди пациентов нет. «Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте», — сообщил Гладков.
Ранее он показал фотографии строительства так называемой «засечной черты» на границе с Украиной.
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