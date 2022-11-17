Белгородский губернатор показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной.Фото он опубликовал в телеграм-канале.«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — написал Гладков.Ранее власти Белгородской области заявили, что для защиты рубежей ещё с весны занимаются формированием «белгородской засечной черты».Местные власти полагают, что это исторически «привычное» для региона понятие.