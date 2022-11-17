Белгородский губернатор показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной.
Фото он опубликовал в телеграм-канале.
«Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым», — написал Гладков.
Ранее власти Белгородской области заявили, что для защиты рубежей ещё с весны занимаются формированием «белгородской засечной черты».
Местные власти полагают, что это исторически «привычное» для региона понятие.
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