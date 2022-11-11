Гладков: во время обстрела Шебекино пострадала девушка, она в тяжелом состоянии
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Шебекино.
По его данным, снаряды «Града» попали в частный жилой дом.
«По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее на этой неделе глава региона сообщил, что в результате обстрела города Шебекино погибли три человека. Двое погибли на месте, позже в операционной от полученных травм умерла бабушка 80-ти лет.
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