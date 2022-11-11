В Белгородской области в результате обстрелов погибли четыре человека
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибших в результате обстрелов, которые произошли накануне в регионе.
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«В результате обстрела города Шебекино два человека погибли на месте. Позже в операционной от полученных травм умерла и бабушка 80-ти лет. Еще двое пострадавших находятся в больнице – один в реанимации в тяжелом состоянии и один в отделении в состоянии средней степени тяжести», — написал Гладков вечером 15 ноября в телеграм-канале.
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Также он сообщил, что ПВО сбили ракеты над Валуйками и в Грайворонском городском округе.
«В результате обстрела Валуек погиб мужчина. С осколочными ранениями нижних конечностей доставлены в больницу мужчина и женщина. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние обоих средней степени тяжести», — написал Гладков.
Ранее он сообщил о минометном обстреле сразу нескольких сел.
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