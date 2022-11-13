Президент Дуда о падении ракеты: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Польши высказался об инциденте с ракетой, упавшей на территории страны.
По его словам, «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу», пишут РИА Новости.
Также глава государства предположил, что «есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины», пишет издание. О том, что упавшая ракета была выпущена российскими военными, «у него нет никаких доказательств».
Что еще известно об инциденте, можно прочитать здесь.
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