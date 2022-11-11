Байден: маловероятно, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Мировые политики и главы государств обсуждают инцидент в Польше, где накануне, по сообщениям СМИ, из-за падения ракеты погибли два человека.На данный момент поступает противоречивая информация о принадлежности ракеты, власти Польши пригласили международных экспертов для расследования.Коротко о том, что известно к этому часу.Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительным данным, упавшая на территории Польши ракета не летела из России. По его словам, «маловероятно, что это было запущено из России». При этом он подчеркнул, что пока рано делать выводы, необходимо объективное расследование инцидента.Между тем, по данным источников АР, которое ссылается на американских чиновников, ракета якобы была выпущена украинскими войсками.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «российских ракетах» и назвал ситуацию существенной эскалацией.Президент Турции Эрдоган в свою очередь высказался о том, что он «верит России» в этом вопросе и предполагает, что Россия не причастна к инциденту.Власти Польши пригласили международных экспертов для расследования инцидента, при этом в стране полиция и спецслужбы приведены в повышенную готовность, усилен мониторинг воздушного пространства.МИД Китая призвал все стороны сохранять объективность и самообладание.После сообщений польских СМИ о гибели двух человек в результате попадания ракеты в Минобороны РФ заявили о провокации. «Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — утверждают в ведомстве.