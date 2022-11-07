Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы.
«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.
Подробностей не приводится.
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