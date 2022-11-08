В епархии прокомментировали видео с жительницей ХМАО, которая силой заставляла дочь «правильно креститься»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В ХМАО 36-летняя жительница города Радужный била свою маленькую дочку за то, что девочка убегала из церкви. Возбуждено уголовное дело.
Видеозапись появилась в группе ВК «ЧП Нижневартовск». На опубликованной записи видно, как женщина грубо обращается с девочкой в коляске, бьет ее по голове. При этом слышно, что женщина ругает ребенка за то, что та убегает из церкви и не умеет правильно креститься. Женщина использует нецензурные слова.
В СК после публикации видео возбудили уголовное дело (п.«г.» ч.2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ — истязание несовершеннолетнего, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). «По версии следствия, жительница города Радужный систематически не исполняла родительские обязанности в отношении 4-летней дочери, при этом, пренебрегая ее физическим и психическим здоровьем, неоднократно допускала жестокое обращение с малолетней и причинение ребенку телесных повреждений», — сообщили в СК. Также сообщается, что мать била ребенка по голове, «используя малозначительные поводы».
В Ханты-Мансийской епархии осудили поведение прихожанки. «Как родителю мне было очень сложно смотреть это видео. Не берусь судить о состоянии мамы в этот момент, думаю, в этом должны разобраться специалисты. Но как священник могу однозначно сказать, что подобное "воспитание" вызовет у ребенка определенное отторжение от церкви», — заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии священник Антоний Долгушин.
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