Губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких белгородских сел
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под минометный обстрел попали сразу несколько сел Грайворонского городского округа.
«В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет.
Ранее власти Белгорода объявили о создании карты укрытий, указатели с адресами будут размещены на городских улицах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский депутат Госдумы сообщил о возврате мобилизованных без подготовки из зоны боевых действий
08 ноября 2022
08 ноября 2022
Депутат Госдумы от Свердловской области рассказал о попытке вернуть 27 мобилизованных сотрудников оборонного предприятия
07 ноября 2022
07 ноября 2022
В Асбесте борются за возвращение 31 мобилизованного сотрудника промышленного предприятия
10 ноября 2022
10 ноября 2022
В селе Малая Лая ночью сгорела кафе-гостиница
06 ноября 2022
06 ноября 2022