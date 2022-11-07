В Белгороде готовят карту укрытий, на улицах разместят указатели
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Белгорода объявили о разработке «комплексной системы укрытий» в городе.
Для этого были осмотрены «все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности».
«Сформировали перечень помещений, соответствующих по своим техническим характеристикам параметрам укрытия. После завершения документальных процедур на всех объектах, которые определены, как укрытия, появятся вывески и будет размещена система указателей по городу», — написал на своей странице в ВК первый замглавы администрации, и.о. мэра Валентин Демидов.
Также, по его словам, скоро будет опубликована «интерактивная карта, чтобы все жители могли быстро ориентироваться».
Напомним, в июле депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что в мэрии Москвы ему отказались называть адреса бомбоубежищ, так как эта информация «секретная».
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